Acuario - Viernes 16 de octubre del 2020: tendrás trámites aceptados con alta probabilidad

Probablemente has iniciado un proceso legal, laboral o estudiantil, en ello va el día pues te aceptarán y estarás en un buen momento. Las renovaciones vienen gracias a la Luna Nueva, sobre todo porque Libra anuncia liberaciones prontas y de buena manera.

No te desconectes de lo que es mejor para ti, es un buen momento de hacer que la influencia de Mercurio solo se lleve el mal augurio y no lo contrario. Hiciste un gran esfuerzo recientemente, eso hablan las probabilidades energéticas, donde te sentirás compensado en breve.

No recorras caminos que no son propios para ti. En un determinado momento crees que algunas cosas se cancelan, pero no todo es malo, siéntete en comodidad repentina.