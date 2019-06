Acuario – Viernes 14 de junio de 2019: separarás la realidad de la fantasía

Tu regente Urano está haciendo un sextil con la llamada “luna negra”, pero ese aspecto no es desfavorable, lo que te está es señalando ciertos caminos por los que debes transitar con paso seguro. Hoy tu tono emocional está muy alto y podrías tomar alguna decisión lamentable si te guías por impulsos del momento y no analizas bien lo que dices y haces en relación a tu vida amorosa y tu pareja.

Lo más importante en esta etapa es que sigas los planes que te has trazado y no te dejes influir de forma negativa por personas conflictivas o manipuladoras. El amor y la pasión están ahora tomados de las manos acuariano.

Amor Se activa tu tono tierno y sensible, acuariano, pero también tus fantasías, sin embargo, sabrás diferenciarlas muy bien de las realidades y mantendrás tu actitud fresca y original en el amor, y al mismo tiempo sabrás el terreno que estás pisando para no hacerte falsas ilusiones.



Salud

No comentes tus condiciones de salud con extraños. No te debes dejar impresionar por ideas hipocondríacas de personas quejumbrosas. Cuando te lleguen a la mente esos pensamientos aléjalos de ti porque no conducen a nada bueno.