Acuario – Viernes 14 de febrero de 2020: una idea creativa que debes materializar

Estos últimos días de tu ciclo de cumpleaños te proyectarán a un camino nuevo en el amor. Un amigo que hace tiempo no ves resurge ahora en tu vida con nuevas ideas que te estimularán notablemente.

Las situaciones controvertidas del pasado se solucionan de forma expedita. No hay nada imposible para ti si realmente deseas sacar adelante tu vida en todas sus facetas.

Amor Ante la duda, mejor calla. No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha porque siempre se puede arreglar. Descubrirás el poder del silencio y la tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental.

Trabajo

Ya llegará tu momento, muy pronto, Acuario. Cumple tu deber y asume tus responsabilidades de manera tranquila. No esperes demasiado de los demás, y así no te defraudarás cuando no los recibas. Cada cosa en su tiempo y momento y el tuyo está llegando.