Acuario - Viernes 14 de agosto de 2020: alejas de ti lo que consideras innecesario

Es un día tajante, en el que quizá podrías no medir las consecuencias, pero te imaginas lleno de personajes que te tienen saturado como para exigir que se alejen de ti, el hecho de que realices esa petición no es necesariamente que aplique para todos, pero conforme pase el día recapacitarás.

Pronóstico del día : te has mantenido en una tensión de arriba para abajo, literalmente por que la transición de géminis a cáncer, te hace sentir que hacen falta piezas en tu entorno para acomodarte y restaurarte nuevamente, respira, piensa que solo es transitorio y saldrás de nuevo adelante.

AMOR Por más extraño que parezca y a pesar de que sientes un poco de tormento por parte de otros, no rechazarás lo que con amor se brinda, desde personas en tu familia hasta tu propia pareja, este desequilibrio que sientes, no es más que un acomodo para que encuentres de nuevo tu estabilidad.

TRABAJO Existe una gran oportunidad de que retomes algo que te hace sentirte en plenitud, por extraño que parezca las tensiones laborales son de tu agrado, es debido a ello que no logras concentrarte, a veces al acostumbrarte tanto al mismo modo de vivir, será muy complicado para que muevas tu rutina, pero inténtalo al menos, el día te da la apertura energética para ello.

Predicción de Pareja para hoy viernes Si te encuentras en pareja : mantenerte a la escucha, hará que logres acuerdos con tu pareja, no quiere decir que no digas lo que sientas, lo harás, pero en un día como el presente, lo anterior te vuelve más inteligente evitando discusiones.