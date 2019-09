Acuario – Viernes 13 de septiembre de 2019: una idea que dará resultados

Será un fin de semana de mucha inspiración. Es un ciclo ideal para hacer todo aquello que requiere creatividad. Sin embargo, no dejes que un sentimiento de optimismo falso te impulse a cometer acciones inmaduras particularmente en lo que el amor se refiere. Guíate por tu intuición y tu sentido común.

En el aspecto económico las cosas saldrán mejor de lo que esperaba así que ponte las “pilas” y agiliza tu chispa para que no pierdas las oportunidades que en estos momentos están llegando a tu vida.

Amor Las circunstancias en tu entorno están girando de forma positiva hacia ti, acuariano. No te apresures a dar el sí a una persona con la cual no hay relaciones establecidas previamente ni la conoces lo suficiente.



Salud

Aplica tu sentido común. No te plantees metas de salud demasiado ambiciosas e irreales como querer bajar mucho de peso en una semana pues esto lejos de ayudarte podría desalentarte y causarte frustraciones. Las dietas antinaturales, artificiales y que no tienen sabor, no resultarán.