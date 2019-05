Acuario – Miércoles 8 de mayo de 2019: estás en un tono gastador

El tono que te envuelve ahora es gastador, así que debes apretarte el cinturón y no echar por la borda tus recursos. Deberás ser muy fuerte para resistir la tentación de incurrir en gastos extras en esta temporada. Podrás estar algo tenso, acuariano, no calmes tus ansiedades acudiendo a las compras como válvula de escape pues no sería conveniente, malgastarías dinero y derrocharías recursos.