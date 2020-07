Acuario – Miércoles 8 de julio de 2020: te animarás a dar un paso atrevido

Amor

En estos momentos debes prepararte para vivir en el presente y no estar trayendo a colación ninguna experiencia amorosa de tu pasado pues esto causaría escenas de celos y comprometería una relación que promete mucho si sabes cómo cultivarla.

Salud

El nuevo estilo de vida que has adoptado para mejorar tu salud está dándote ahora muy buenos resultados y dentro de poco tiempo comenzarás a cosechar sus frutos en tu cuerpo, con menos peso, más energía y una mejor disposición física.

Trabajo

Estás algo propenso a las discusiones laborales, pero puedes evitarlas si aplicas tu madurez e inteligencia. No sacarás nada discutiendo con quienes solamente saben pelear y causar problemas. Responde con clase y estilo a sus desmanes y poses.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: intenso. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el ímpetu energético que procede de la Luna en tu signo y las posibilidades existentes para sacar adelante los planes que tienes en mente. Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Acuario: ignorar tu imaginación, no atender tus sentimientos más profundos. ¿Qué debo evitar?: las vacilaciones, no concentrar mi atención en una sola cosa y desvariar haciendo muchas simultáneamente o cometiendo despropósitos.

Predicción de pareja para hoy miércoles



La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo sobre todo con Libra y Géminis.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Virgo.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, pero de existir en ese caso sería con signos del elemento tierra.

Si estás soltero o soltera: mientras no te diluyas tratando de estar en dos lados a la vez no tendrás problemas. Concéntrate en una sola cosa y verás resultados prometedores.