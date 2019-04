Acuario – Miércoles 3 de abril de 2019: te llegarán muy buenas noticias

No confundas un presentimiento con una emoción negativa porque si te dejas llevar por sospechas y pesimismos estarías contagiando de tristeza a la persona amada. Pon a funcionar tus recursos originales y creativos, típicamente acuarianos, y lograrás una reconciliación.

Cuidado con los enemigos ocultos y esas personas negativas en tu trabajo que están rodeándote en este día pues podrían envolverte fácilmente en uno de sus líos o patrañas. No te vuelvas desconfiado, eso es muy desagradable, pero tampoco seas cándido o ingenuo.



Salud

La salud es algo que debemos cuidar siempre, no es un objeto de lujo para malgastar. Si te sientes bien disfrútala, pero no cometas excesos pues hoy tienes una tendencia astrológica a querer hacer más de la cuenta y eso no te beneficia.