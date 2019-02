Acuario – Miércoles 27 de febrero de 2019: tu imaginación te llevará muy lejos

Es importante tener siempre una presencia agradable pues así no solo te sientes mejor tú mismo sino atraes hacia ti los buenos ojos. Habrá mejores ofertas y podrás sacarle más ventajas.

Amor Cuando las cosas parecen complicarse entre tú y otra persona siempre surge la solución y ahora, con la influencia directa de tu regente, se abren puertas de entendimiento y comunicación entre ambos que allanan el camino y acercan la alegría a tu vida. En el amor te asombrarás de lo fácil que te ha resultado iniciar una relación después que pensabas no podrías hacerlo, acuariano.

Salud Superas problemas crónicos que durante mucho tiempo te han estado afectando. Ahora es un buen momento para efectuarte algún reconocimiento médico completo para salir de dudas y eliminar preocupaciones y temores. No te alarmes, no tiene sentido, lo importante es actuar.

Trabajo Si estás en espera de un empleo o si recientemente te has quedado cesante o sin colocación, pronto tendrás buenas noticias, pero aún no será lo que deseas. Sin embargo, te ayudará para ir saliendo de tus problemas actuales más urgentes.



Dinero y fortuna

No es buen día para el azar y si tienes pensado ir a un casino o participar de un juego o concurso debes estar alerta para no descuidarte pues de hacerlo podrías perder mucho dinero. Si empiezas a ganar, no insistas y retírate oportunamente aunque lo más recomendable es que te abstengas de jugar este día.