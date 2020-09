Acuario - Miércoles 17 de septiembre del 2020: estás poniendo muchas expectativas en quien no lo vale

AMOR

Promueves el amor por donde quieres, pero tú no eres capaz de ejercerlo, recuerda que se debe predicar con el ejemplo y tú no eres precisamente un ejemplo a seguir. Por eso no faltará quien te pregunte si has hecho lo que les sugieres, al decirle a todo que sí, asumes la responsabilidad de líder de los demás.