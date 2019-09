Acuario – Miércoles 11 de septiembre de 2019: un toque de fortuna alegra tu día

Las conjunciones planetarias de este miércoles ayudan a compensar el tránsito retrógrado de tu regente Urano. Solucionas una dificultad que surge a última hora, pero con tu ingenio y chispa acuarianas no solamente la resuelves sino que le sacas provecho y te sirve de experiencia para la siguiente ocasión, cuando estés frente a una circunstancia parecida. Las apariencias pueden ser engañosas.

Es el momento para salir de casa, resolver citas sociales. Aparta de ti los pensamientos de nostalgia que estropean tu relación actual. No es un día para recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices. Disfruta el regalo de la vida con optimismo acuariano. Si no tienes una relación no te inquietes, todo llega en su momento.