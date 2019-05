Acuario – Miércoles 1 de mayo de 2019: alégrate, vienen días muy felices

El tránsito retrógrado de Saturno es un gran maestro, acuariano. Cuando las cosas se hacen con buenos deseos y amor generalmente siempre salen bien, por eso es tan importante que pongas tu entusiasmo en todo lo que debes hacer este día, aunque tal vez no te agrade del todo. No tiene sentido estropear tu semana con una actitud amargada o agria lamentándote por lo que no puedes resolver ¡y tienes que hacer a pesar de todo!