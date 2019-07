Acuario – Martes 9 de julio de 2019: sigue esa corazonada ¡acertarás!

Es importante que te percates que no es necesario gastar demasiado para pasarla bien ya que lo más importante es estar juntos y disfrutar la compañía de alguien que realmente te interesa. Una situación que te preocupaba, relacionada con tu salud, empieza a clarearse y te das cuenta que muchos malestares físicos tienen su origen en una actitud mental que has estado cultivando en estos días debido a exceso de preocupaciones.

Dinero y fortuna Un toque de la fortuna te proporcionará dinero, pero no corras enseguida a comprar cosas ni lanzarlo por la borda. Un poco de previsión no está nada mal en estos momentos pues con lo que ahorres podrás hacer una buena inversión futura.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad creativa que te ayuda a encauzar tu energía en la dirección correcta.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Acuario: confiar excesivamente en la memoria y no tomar nota de los temas importantes.

¿Qué debo evitar?: la desconcentración, no ser cuidadoso con los asuntos importantes.

Frase del día: no hay nada más triste y patético que compartir el lecho con una persona que no se ama.