Acuario - Martes 8 de septiembre del 2020: tendrás un desapego emocional muy importante

Fase Lunar: menguante.

Iluminación: 69%.

Signo de influencia: Tauro en tránsito a Géminis.

Carta del Tarot: el Ermitaño de cabeza.

Lo único que indica el ermitaño de cabeza para ti, es que viene un cambio fundamental, pues gracias a tu determinación, te lograste desapegar de algo que estaba sumamente arraigado. Reconocerás que a pesar de que pides muchas opiniones, no le haces caso a nadie.

Pronóstico del día: tienes a favor la energía de los signos y la carta regente, por eso saldrá delante de apegos que han hecho que recaigas con personas desagradables. No estás dispuesto a realizar las mismas cosas de siempre para sentir que no avanzas, pero sobre todo en el ámbito emocional, es donde encuentras debilidades.





Venus en Leo: un mes de belleza y lujo Cargando galería



AMOR

En tu mente siempre estará el querer vencer a cualquier persona que intente decirte lo contrario a lo que tú opinas. Eres demasiado radical, pero intentas modificar la manera de dirigirte hacia otros pues podría sorprenderte y tener nuevas relaciones importantes, es claro que no cualquiera se gana tu confianza, pero ya es momento para lograrlo de nuevo.

SALUD

Han estado constantemente recomendándote que tengas mejor salud, por eso se recomienda ingerir un zumo; es extracto de las peras, pepino y lima que podría ayudarte a quitar lo que no necesitas. Liberas principalmente toxinas.

DINERO

En este momento ya no habrá vuelta atrás para que puedas recibir el dinero que estabas esperando. Seguramente invertiste en algo importante y te sientes desesperado por no tener la oportunidad de tener la respuesta que necesitabas, pero en breve la tendrás, has sido paciente.

Cómo leer una taza de café Cargando galería



TRABAJO

Tus días se sienten como una montaña rusa dentro de tu trabajo. A veces has estado arriba, pero ahora te sientes abajo. No le des importancia a la depresión, porque algunos estén pensando que tú eres incapaz de hacer las cosas. Has demostrado con acciones lo que otros no logran y eso te mantendrá dónde te encuentras, sin temor a perder tu trabajo.

Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja : tendrás que concentrarse en saber qué es lo que le molestó a tu pareja, no porque seas adivino, sino porque has sido muy insistente contigo a su modo. Pregunta directamente si no tienes idea.

Si estás soltero : quieres tener una muy buena pareja, es un momento importante para que lo pienses y se haga un hecho al instante.

Nivel de energía sexual : alto.

Ritual a Oshún para la recuperación económica