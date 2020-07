Acuario – Martes 7 de julio del 2020: te sientes inspirado

Espera un poco antes de terminar una relación o expresar una idea comprometedora de la cual no estés totalmente seguro. Quizás algo no sale como piensas en tu vida económica, pero las cosas volverán nuevamente a su ritmo y notarás un incremento en tus ingresos. En el azar existe la posibilidad de un dinero inesperado. Ten confianza en tus intuiciones de hoy y síguelas, acuariano.

Dinero y fortuna Ahorra porque no es el momento de las grandes compras sino de tener una reserva para lo que pueda presentarse. Si distribuyes tu dinero de manera racional verás como logras recuperarte rápidamente de tus aprietos económicos.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este martes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sagacidad e intuición que te ayudan a ver lo que otros no ven y tomar acciones y decisiones inteligentes. Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Acuario: olvidar un detalle o evento importante por no haberlo anotado convenientemente. ¿Qué debo evitar?: dejarlo todo en la memoria.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Escorpión.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua.

Si estás soltero o soltera: si no estás seguro de tus sentimientos no prometas ni te comprometas, espera un poco y será mejor.