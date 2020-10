Acuario - Martes 6 de octubre del 2020: comprendes que las cosas no siempre son como quieres

Fase lunar: menguante



Iluminación: 78%

Signo de influencia: Tauro en tránsito a Géminis.

Carta del Tarot: el Carro de frente.

Hay una serie de momentos en los que te sientes tan vulnerable que piensas que todo mundo se encuentra en tu contra y que no puedes lograr lo que te prometiste a ti mismo. Pero en realidad hay una serie de situaciones que no te pertenecen, que no puedes controlar y harán que no salga todo a tu favor.





Pronóstico del día: el movimiento de los elementos es sumamente importante para que las cosas se pongan en equilibrio para ti. Buscarás la línea correcta para no moverte de ella y sentir que a pesar del caos, tienes la calma a tu disponibilidad.

AMOR

Estás comenzando a notar una serie de actitudes no muy buenas de parte de una persona en la que confías demasiado. No te lo tomes personal, tiene una serie de problemáticas personales que no quiere contarle a nadie. Si tienes la oportunidad de brindarle tu ayuda, harás que todo se ponga a tu favor hoy y siempre.

SALUD

No te rebeles antes quienes quieren hacer que tu salud prevalezca, de pronto te sientes atacado por algunos que han notado que no te encuentras bien físicamente. Debes detenerte de pronto, si consideras que no te encuentras bien pues también escuchar consejos, te hará más sabio. Además de que harás lo propio por mantenerte sano.

DINERO

Ahora mejor que nunca debes hacer que todo se encuentre en bienestar financiero para ti, hiciste lo propio hace tiempo pero se te ha olvidado que no debes ser descuidado. Cuando tienes dinero hay ansiedad de pronto y quieres gastarlo despavoridamente. Lo más favorable es que ahorres lo más que puedas y tener lo propio para tener tu fortuna segura.





TRABAJO

Habrá alguien que tomará ventaja sobre ti y te quitará una oportunidad que podría ser única, por ello debes reiterar tus habilidades en cada paso que das, así no pasarás desapercibido y te tomarán en cuenta a la brevedad posible para que sigas con tu camino laboral.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja : tendrás una mejor calidad de relación entre tú pareja y tú pues el día está próspero para ello.

Si estás soltero : contarás con el apoyo de todos para que puedas encontrar a tu alma gemela.

Nivel de energía sexual : Muy alto.

COMPATIBILIDADES

Amor: Leo o signos de fuego.

Amistad: Sagitario o signos de fuego.

Laboral: Libra o signos de aire.

Nivel de tolerancia: Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : estarás mucho más cómodo lejos de un Tauro.