Acuario - Martes 4 de agosto: monotonía, una vez que lo logras el éxito, te sientes en monotonía pues no hay más retos por vencer

Si tienes pareja en este momento hay una alta probabilidad de que estés halagando demasiado a tu pareja o que la evolución ha sido tan rápida que no has medido la caída, pensemos en positividad, hoy abrirás esa opción para caer en cuenta que no debes correr antes de caminar, si no tienes pareja es un hecho que estás en un nuevo nivel de evolución a pesar de que te sientas derrumbado.