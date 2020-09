Acuario - Martes 29 de septiembre del 2020: rescata lo mejor de un proyecto perdido

Probablemente estuviste tratando de invertir tu tiempo en energías prósperas para atraer buen augurio. Pero por más que lo intentas, no todo ha brillado como es debido, sales victorioso de ello y rescatas lo mejor de lo que no funcionó para rescatar algo.

Pronóstico del día: la carta regente abre tu mente para que no vuelvas a caer en inconsistencias, así abrirás tu energía para nuevas oportunidades. Podrás ser más permisivo solo si te dan la confianza para hablar de tus problemas. No te sientas en obligación de procurar a quienes no te han correspondido.





Mercurio entra en Escorpión, tus palabras podrían meterte en problemas Cargando galería



AMOR

Por una serie de semanas, has arrastrado emociones que hacen que te sientas inconsistente en el cómo dirigirte a otros. Cuando eso suceda recurre a la plática de frente, si tienes a alguien que percibes se encuentra mintiendo, lo detectarás en breve. No preguntes antes de no tener pruebas en la mano, así te manejarás con mayor veracidad.

SALUD

Empezarás a recuperar fuerza, si alcalinizas tu cuerpo, cuando se habla de ello es mejor comer alimentos como la piña. Ayuda incluso a disminuir toxinas que se acumulan en tus riñones, no olvides incluir el agua, pues te cuesta ingerirla. Dejarás de quejarte para poder sentirte pleno.

DINERO

En menos de lo que piensas, te sientes en un buen periodo económico que te hará sentirte pleno. Te da tranquilidad el ver que tu cartera permanece cerrada ante las fugas. Lo mejor que puede pasarte es enfocarte en el dinero, pues la abundancia esta en tu puerta.

Qué dice la taza de café según tu signo zodiacal Cargando galería



TRABAJO

Conocerás mejor a las personas con las que trabajas, después de enfrentar un conflicto, tendrás que aliarte con quienes no confías pero resolverán conflictos. Por alguna razón no te has sentido cómodo con todos, pero por hoy, encuentras la calma para poder desenvolverte como es debido. Pronto vendrá una recompensa laboral inesperada.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja : regresarás a viejas reglas para sentir que hay acuerdos entre tu pareja y tú.

Si estás soltero : una buena persona se acerca a ti, valórala no te arrepentirás.

Nivel de energía sexual : moderado.



29 de septiembre - Ritual, a base de coco, para atraer la suerte



COMPATIBILIDADES

Amor: Libra o signos de aire.

Amistad: Aries o signos de fuego.

Laboral: Cáncer o signos de agua.

Nivel de tolerancia: moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : enfócate en estar a la lejanía de un Géminis.