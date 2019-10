Acuario – Martes 29 de octubre de 2019: una de dinamismo

Salud Tu signo acuariano está ahora en una onda muy perceptiva y debido a esa cualidad recibes las influencias de quienes te rodean. Si has estado recientemente expuesto a situaciones negativas trata de eliminarlas de tu vida para que no se reflejen en tu sistema digestivo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas novedosas y originales que te están llegando durante este período astral.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Acuario: preocuparte por algo que ya pasó y no tiene trascendencia.

¿Qué debo evitar?: descuidar los asuntos prácticos por ocuparte de fantasías.

Frase del día: no puede aspirar al perdón a quien no sabe perdonar, ni tampoco al amor, quien no ha aprendido a amar.