Acuario - Martes 27 de octubre del 2020: escuchar consejos te llevará al éxito

Pronóstico del día : las mejores intenciones para ti, provienen de Piscis en su regencia que sin duda estaría haciendo que todo esté mucho más próspero para ti. Ahora fluye como el agua y no te detengas por nada, para que puedas hacer todo lo posible en recibir el éxito con cada actividad que realices hoy.



AMOR

El sextil que se asoma hoy para ti, estaría haciendo lo mejor posible pues Plutón y la Luna tienen el aspecto a tu favor. Si no encuentras el modo de acercarte a alguien, utiliza todas las herramientas disponibles, desde digitales o telefónicas. No pongas pretextos para realizar lo que deseas, si bien no siempre todo está a tu favor, busca las alternativas para ello.