Acuario – Martes 26 de marzo de 2019: habrá muchos motivos para alegrarte

Con el inicio del movimiento de Venus al elemento agua te encuentras en el ciclo de las citas prometedoras en las que ocurre de todo, acuariano. Tienes en tus manos las posibilidades para convertir cualquier situación negativa, en positiva pues tu actitud correcta todo lo transforma. Lo importante es que actúes, no sigas esperando que las condiciones estén creadas, sino créalas tú porque en eso estriba el éxito en la vida.

Has estado algo inquieto por un asunto que pensaste no ibas a poder solucionar, pero que felizmente se resuelve en el momento más idóneo.

Salud

Proponte el movimiento, y si ya lo estás haciendo, no dejes de insistir. Trata de caminar, hacer ejercicios andando en bicicleta, danzar y no permanecer mucho tiempo sentado. Los malestares en las piernas pueden indicar trastornos circulatorios que no debes pasar por alto, especialmente tratándose te tu signo acuariano.