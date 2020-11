Acuario - Martes 24 de noviembre del 2020: no permites que nadie te quite tus buenas intenciones

Acuario, asegúrate de tener a la mano los argumentos necesarios para que puedas defender tus ideas, sobre todo si implica que cambies de energía súbitamente. Es decir que hay momentos en los que podrías encapricharte con ciertas cosas que no necesariamente son tan valiosas como parecen. Es Urano y Venus en oposición, lo que posiblemente te haga tambalear.

Tómate un tiempo lejos de las habladurías, visto esta que de pronto te inmiscuyes demasiado en lo que no es debido para ti, quiere decir que por mucho que sientas que las cosas se han puesto en tu contra, es porque el círculo de personas que se encuentran a tu lado no son las más amables. Sin embargo, el tránsito de los signos de Piscis a Aries, también trataría de encontrar la paz en ti.



AMOR

No te opongas antes quienes crean que el amor no es para ti, pues ellos podrían sentir, que tienen todo en contra y deben repartir sus malas vibraciones. Es necesario que dejes que la Luna te consagre con su fuerza hacia tus emociones y que no permita que se interpongan entre lo que deseas y quieres.