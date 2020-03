Acuario – Martes 24 de marzo de 2020: el novilunio y Saturno en tu signo todo lo revolucionan

Con la influencia de Saturno en tu signo y la Luna en fuego al comenzar este mes sinódico estás vibrando en un tono planetario magnífico que propicia las reconciliaciones también te ayudará a terminar algo que no estaba funcionando bien, tanto en tu vida amorosa, como social. Ahora se abren para ti nuevas posibilidades de ser muy feliz.

Sigue tus impulsos y habla con quien sabes te adora y has alejado de ti con una actitud indiferente. No es momento para estar recordando cosas tristes ni asumir posturas orgullosas o altivas sino para comunicarte y mejorar relaciones, Acuario.

Trabajo Ten paciencia, acuariano, ahora con Saturno en tu signo todo se transformará. Aunque no te llegue la promoción esperada en este momento tus asuntos laborales están bien encaminados y todos los problemas legales asociados con tu status o tu condición de trabajo están recibiendo soluciones altamente favorables para ti.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una buena disposición para terminar algo recientemente empezado que no habías concluido.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Acuario: lanzarte a una aventura con alguien recientemente conocido, pero de quien sabes muy poco.

¿Qué debo evitar?: los negocios con personas que no conoces bien.

Frase del día: cuando todo te parezca perdido no olvides que el tiempo es la gran medicina que todo lo cura.