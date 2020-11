Acuario - Martes 17 de noviembre del 2020: si te sientes en calma, reconcíliate con quien pienses que se alejó de ti

Acuario, practica mucho más tu paciencia, probablemente sea un día donde tendrías que ser mucho más consecuente de lo que has sido antes. Ante las personas, pretendes mostrarte como alguien ecuánime, pero una vez que estarías en soledad, posiblemente te den ganas de gritar. No abandones todo. Es momento de que la Luna te de la vitalidad necesaria para que las cosas se acomoden para ti.

Las dificultades que podrían presentarse hoy estarían haciendo que te sientas obligado a actuar de manera rápida, ágil y de buena gana. Expulsa todo lo que consideres que no es un buen modo en ti, pudiera ser que estés bajo la regencia del tránsito de los signos de Sagitario a Capricornio, donde todo sería mucho más valorado para ti.

Pronóstico del día : evita sentirte interrogado, hay posibilidades de que las personas quieran hacer lo posible para que tengas prejuicios y mala fe sobre lo que te haga sentir estable. Es importante que no seas objeto de debilidad, es difícil que a ciencia cierta la gente tenga pruebas que indiquen que no estés haciendo lo correcto. Por el contrario, la Luna podría hacer que tengas todo a tu favor y en ese sentido crecieras frente a los que creyeron lo contrario.

AMOR Se sugiere que procedas con tu intención de sentirte enamorado, con gracia, tienes todo lo posible para que destaque el amor contigo y no lo contrario. Un sextil entre Neptuno y Plutón, haría que toso se sintiera amable. Podrías conocer a una persona que fuera mucho más relevante hacia ti, de lo que has pensado.

SALUD

Podrías pensar que lo que has querido hacer, para sentirte en calma física, no ha sido lo más adecuado. Todo tiene un tiempo y un proceso y la desesperación no es buena compañera. Es posible que tuvieras que hacer algunas cosas importantes, a nivel emocional para que así sintieras que tienes todo en prosperidad. Descubre que tienes el poder sobre ti mismo, deja que otros te ayuden para lograrlo.