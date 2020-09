Acuario - Martes 15 de septiembre del 2020: a veces tu honestidad no es muy bien vista

Tiendes a ser una persona que no mide sus palabras para expresar lo que siente, si además añades la energía de la carta regente, encontrarás una combinación explosiva para quienes no te conocían e intentan atacarte.

Pronóstico del día : además de la influencia lunar, el tránsito actual de los signos, hará que permanezcas con la idea de manifestar lo que consideras injusto. Has pelado durante mucho tiempo, por ser una persona lo suficientemente directa, para que a nadie le quede duda, lo que piensas. Mantente de ese modo, pues habla de la lealtad hacia tus ideales.



AMOR

No es precisamente el mejor momento para el amor, sobre todo porque la mayoría de las personas se encuentran en incongruencias constantes. Quieren permanecer en pareja, pero no son responsables de los sentimientos de los demás. Se atraviesa por una época llena de energías incongruentes, no quiere decir que dejes de creer en el amor, pero intenta mantenerte al margen, al menos por el momento.