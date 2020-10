Acuario - Martes 13 de octubre del 2020: puedes concentrarte de nuevo en lo que quedó detenido

Pronóstico del día : siempre podrás elegir y hoy no es la excepción pues en esta elección hay influencia de parte de Mercurio que se encuentra en Escorpión haciendo que las emociones se vuelvan pasionales y fortalecidas. Es momento en que te sientas lo suficientemente flexible contigo mismo y por consecuencia con tus decisiones futuras.

AMOR Podrías dejar que la influencia de la luna menguante detenga algunos planes que tomaste por impulso. Te estarías dando cuenta que hay algunas complicaciones en pareja que no te permiten disfrutar del todo tu relación. La buena noticia es que pronto pasará y te quedarás en calma, así la luna deja que te llenes de buenas vibraciones sin necesidad de quedar estancado en la angustia o preocupaciones.



TRABAJO

Pareciera que no le das mucha importancia cosas realmente pequeñas en tu trabajo, aquellas que podrían pasar desapercibidas, como comentarios insulsos de gente que no tiene mejor que hacer. Para tu fortuna eres lo suficientemente inteligente que dejas que Mercurio en Escorpio te de la fortaleza para no mantener apegos.