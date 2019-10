Acuario – Martes 1 de octubre de 2019: habrá muchos motivos para alegrarte

Estás entrando en el ciclo de las citas prometedoras en las que ocurre de todo, acuariano. Tienes en tus manos las posibilidades para convertir cualquier situación negativa, en positiva pues con el trígono de Urano con el Nodo Sur tu imprevisibilidad se acentúa. Asumirás una actitud correcta que todo lo transforma. Lo importante es que actúes, no sigas esperando que las condiciones estén creadas, sino créalas tú porque en eso estriba el éxito en la vida. Has estado algo inquieto por un asunto que pensaste no ibas a poder solucionar, pero que felizmente se resuelve en el momento más apropiado.