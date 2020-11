Acuario - Lunes 9 de noviembre del 2020: celebra los logros recientes

Pudiste haber protestado de pronto ante algunas situaciones que no te sean convenientes. Ahora mejor que nunca tienes la regencia de la Luna para que con su luminosidad menguante te oriente hacia la aventura y el éxito al mismo tiempo.

Podrías gritar, cantar y sentir que todo se pone en mejor regencia para ti y que no habría modo de que te quitasen dicha energía.

Pronóstico del día: no empates con quien no te sientas en complicidad, es decir que a partir de este momento Urano retrógrado podría hacer que tu mente se sienta más empática con quienes tienen vigencia en tu vida y no con los recientes que solo pasaron desapercibidos.