Acuario – Lunes 8 de julio de 2019: orientarás tu energía en la dirección apropiada

Te envuelven buenas vibraciones y debes aprovecharlas al máximo sobre todo a la hora del amor, acuariano. No obstante, debido a la acción retrógrada de Mercurio y Júpiter, principalmente, existe un tono imprevisible y en tus manos está el hacer girar la fortuna a tu favor asumiendo una actitud positiva pase lo que pase.

Amor

Espera un poco antes de tomar decisiones basándote en lo que has escuchado. No te adelantes a los acontecimientos para que todo salga como debe ser y tu vida sentimental no se afecte pues ahora todos estamos bajo la acción de Mercurio retrógrado y las comunicaciones inter personales se afectan.