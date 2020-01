Acuario – Lunes 6 de enero de 2020: lo excitante sucederá en tu vida amorosa

En el aspecto sentimental cuídate de los comentarios de gentes envidiosas, no cuentes tus asuntos íntimos ya que hay quienes se te van a acercar para querer saber demasiado y eso no te conviene. Las cosas cambian a cada instante y tu actitud mental es el factor determinante de tus resultados y conclusiones. ¡Este es el tiempo de la transformación!

Trabajo Te llegarán noticias buenas asociadas con tu situación laboral. Lo que has estado buscando comienza a cristalizar y con este nuevo impulso te sientes entusiasmado y feliz, las cuestiones que estaban confusas se aclaran y te llenas de entusiasmo y alegría en este año 2020 recientemente comenzado.

Dinero y fortuna Vas a recibir entradas adicionales en estos días. No te desesperes porque tus niveles económicos están en ascenso y lo que inicialmente parecía un fracaso, te das cuenta que no lo era ya que se traduce en un mayor ingreso y un movimiento ascendente que irás viendo en estos próximos días.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una revelación sorprendente que te hará cambiar la dirección que llevabas en una relación.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Acuario: descuidar tus afectos, no atender a quienes te buscan.

¿Qué debo evitar?: la actitud indiferente que podría surgir de un encuentro desafortunado.

Frase del día: quien no está en paz consigo mismo no la encontrará en ninguna parte.