Acuario – Lunes 30 de diciembre de 2019: ilusiones que llenan de poesía tu vida amorosa

Tu signo del elemento aire es creativo, vivaz, alegre, pero si te dejas influir por personas negativas, quejumbrosas y cargadas de problemas entonces vas a caer en la trampa del pesimismo y eso no va contigo. No te adelantes a los acontecimientos.

Salud Procura separar un tiempo este lunes para tu relajación total. Estás algo desconcentrado y podrías causar accidentes de tránsito, pequeños choques y problemas capaces de afectar tu salud. Con un poco de atención no deben suceder.

Trabajo

Usa tu sentido común y acopla tus necesidades a tu empleo. Si tu centro de trabajo es tu casa y prestas servicios a alguna empresa, rodéate de las condiciones para que tus asuntos familiares no entren en conflicto con tus intereses laborales. Si no lo has hecho aún hazlo al comenzar el nuevo año 2020.