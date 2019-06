Acuario - Lunes 3 de junio de 2019: el novilunio de hoy está expandiendo tus horizontes

Guíate por tus corazonadas, aplica tu ternura y cariño habitual, pero no exageres. No olvides la moderación y a la hora de hablar mide tus palabras porque muchas veces te excedes y esto podría enredarte si lo que estás tratando es aclarar algo confuso en tu relación.

Amor Ahora tu vida amorosa es más fuerte que nunca y los problemas que hubo entre ambos simplemente solidifican la relación. Lo más importante es tomarlo todo como una experiencia de crecimiento y fortalecimiento en todo. Sin embargo, si ya has decidido cortar por lo sano, no esperes más, aprovecha que tu regente está directo.

Salud

No malgastes tu dinero en productos que no conozcas guiándote por opiniones de quienes no conocen bien la medicina y están actuando como médicos sin serlo. Utiliza tu fina sensibilidad para las cuestiones de salud e higiene este día.