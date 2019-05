Acuario – Lunes 27 de mayo de 2019: te sentirás animado a dar ese paso atrevido

No te aflijas, toma este ciclo como algo interesante, una etapa para reflexionar y aprender lo que mereces conocer y explorar. A partir de ahora enfrentas la vida con una nueva actitud y eso es lo que hará el cambio: ¡tu optimismo!

Amor Algunos acuarianos están aprendiendo la lección y rehaciendo su realidad afectiva. Si pusiste los ojos en alguien que no debías haberlo hecho, no te desanimes, la vida sigue. Lo mejor que trae este tiempo es que se fortalece tu escenario amoroso e inicias lo que realmente te interesa.

Salud

Para bajar de peso hay que mantener la constancia. Saltar de un plan a otro no es conveniente particularmente si hay involucradas sustancias químicas en los mismos. Si un régimen de salud no te da los resultados esperados no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado.