Acuario – Lunes 25 de marzo de 2019: superarás felizmente un reto difícil

En estos momentos logras terminar una relación negativa que solo te ha causado dolores de cabeza y tormentos emocionales, puede haber sido sentimental, pero también de trabajo e inclusive de una amistad que realmente no lo era. Todo sentimiento amoroso genuino está fundado en la estimación y el respeto, sin esas cualidades se derrumba y eso es algo que aprenderás por experiencia propia.

Amor Tus ojos hablan un lenguaje secreto que solamente entienden los que aman, acuariano. Los enamorados se comprenden mejor cuando callan y se miran a los ojos porque en ellos no hay engaño sino una traviesa y casi inocente complicidad. Una mirada sostenida y profunda descubre el mundo interior a la persona amada.

Salud ¿Has tenido alguna situación de salud reciente? Las posibilidades de recuperación son altas si sigues tus planes y terapias de manera consecuente y no saltas de un método a otro ni cambias constantemente de médico o experto en salud.

Trabajo

Si estás desempleado y algo triste pensando que tu situación se complica porque aún no te llega el trabajo anhelado no desperdicies tu tiempo lamentándote pues con eso no resuelves nada. Felizmente estás a punto de mejorar tus condiciones laborales e inclusive dar un salto cualitativo en las mismas.