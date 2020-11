Acuario - Lunes 23 de noviembre del 2020: retírate de lo que ya no tiene sentido para ti

Acuario, la insistencia sobre un tema es importante pues puede considerarse como perseverancia. A pesar de que no siempre sea así. Quiere decir que cuando sientas que por más que hayas insistido las cosas no se dan como has querido, es momento de poner pausa. Por ello el sextil entre el Sol y la Luna, es más importante de lo que piensas, sería el que ponga la razón para dejar que todo fluya correctamente.