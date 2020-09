Acuario - Lunes 21 de septiembre del 2020: te distraes de cosas importantes que afectan a quienes quieres

Constantemente has sido muy distante de las personas con las que sostienes amistades o círculos de trabajo, te sientes demasiado ansioso como para discutir con quienes no deben inmiscuirse en tus asuntos. Incluso habrá quien note tu actitud, como si fuera completamente negativa, para tu fortuna solo será por un momento.

AMOR El amor te favorece toda vez que encuentras a alguien compatible con tus pensamientos, no siempre te fijas en características físicas para fijar tu atención. Incluso puede ser que el intelecto de otros, te mantenga mucho más atento con lo que realmente quieres, trata de darte cuenta que también hay cosas sobre las que debes prestar atención para no caer con personas falsas.

TRABAJO

Has permanecido en altibajos últimamente respecto al tema laboral, no te preocupa demasiado, que es lo que podría pasar si no realizas las actividades que antes hacías. Procura sentirte lo suficientemente inteligente para poder resolver lo que se presente de pronto. Así saldrás de aquello que surge inesperado, para que no pierdas tu trabajo.