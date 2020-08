Acuario - Lunes 17 de agosto de 2020: resulta que un buen descanso te rejuvenece

Pronóstico del día : te sientes en renovación absoluta acuariano, sobre todo como la carta de la sacerdotisa lo indica, no habrá quien te quite el empoderamiento de hacer lo que siempre te ha gustado y ahora remasterizado.

AMOR Has logrado poner en orden las cosas con tu pareja, por lo tanto, la libertad, se encuentra a tu favor, el amor se convierte en pasión para un día como el presente y encontrarás el modo de escaparte como un muchacho de secundaria a tener aventuras con quien te estás renovando.

SALUD La salud comienza a mejorar significativamente, por lo tanto te sientes libre para hacer cosas antes de una intervención quirúrgica o el tomar medicamentos que restringen la ingesta de alcohol u otros placeres para ti, no seas aprovechado a pesar de que te sientas magnifico, pues aún debes mantenerte bajo resguardo físico.

DINERO

Tuviste que invertir en tu salud y tu economía se vio mermada por un momento, pero al invertir en tu salud ten la seguridad de que se recuperará más pronto de lo que pensabas, ya que te has recuperado, pon a plazo fijo tu dinero para que logres un objetivo en particular sin necesidad de sentir que no te rinde lo que ganas.