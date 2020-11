Acuario - Lunes 16 de noviembre del 2020: es un buen momento para que encuentres la calma

Acuario, estás a unos pasos de cumplir con tus metas, si bien no tienes en mente, lo que es debido para saber cómo hacerlo. Dejarías que el trígono de los signos entre el Sol y Neptuno, te llenen de gracia para que tengas a la mano lo que sea necesario para cumplir tus sueños.

Pronóstico del día: no te comprometas sin saber, si de pronto consideras que todo iría bien, ahora puede estar mejor que antes. Deja que la vida tenga la llave correcta para hacerte sentir en calma. No dejes para mañana lo que pensaste resolver hoy. Es Sagitario el que te daría la vitalidad correspondiente para que no dejes nada a la mitad.