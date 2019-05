Acuario – Lunes 13 de mayo de 2019: te sientes inspirado en el amor

Todo marcha bien en tu trabajo así que no te dejes influir por esos comentarios de personas tremebundas a quienes les encanta propalar rumores y asustar a los demás con cuentos de despidos y con historias tristes y negativas. Para aprovechar las ganancias que surgen del azar deberás usar toda tu prudencia unida a tu intuición acuariana.

Amor Tu paisaje sentimental es bien intenso en estos momentos. Algunos acuarianos están aprendiendo la lección y rehaciendo su realidad afectiva. Si pusiste los ojos en alguien que no debías haberlo hecho, no te desanimes, la vida sigue. Lo mejor que trae este tiempo es que se fortalece tu realidad amorosa e inicias lo que realmente te interesa.

Salud

Para bajar de peso hay que mantener la constancia. Saltar de un plan a otro no es conveniente particularmente si hay involucradas sustancias químicas en los mismos. Si un régimen de salud no te da los resultados esperados no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado.