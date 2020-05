Acuario – Lunes 1 de junio de 2020: llega una persona muy alegre a tu vida

Este lunes se abre para ti el ciclo de las decisiones. Lo que no te inspira, lo que te aleja de la felicidad y solamente te causa dolores del corazón debe terminar.

No pierdas más tiempo con alguien que es intransigente y no piensa cambiar nada. Si tus condiciones actuales de empleo limitan tus movimientos empieza a buscar otra actividad antes que tu frustración actual te vuelva apático en tu trabajo y ocurran males mayores.

Amor

Aleja de tu vida las preocupaciones innecesarias y no vayas a envolverte nuevamente con una persona de tu pasado, ya bien sea amigo o ex amante o pareja, porque pondrías en peligro tu relación actual y esa persona, en estos momentos, está dándote vueltas, y no te conviene.