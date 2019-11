Acuario – Jueves 7 de noviembre de 2019: una ilusión diferente en el amor

Este jueves habrá ocurrencias que pueden colocarte en circunstancias sentimentales que no habías sospechado. Si hoy trabajas podrías encontrarte frente a situaciones embarazosas con compañeros poco cooperadores y tercos.

Si no estás en tu empleo olvídate de los problemas laborales y avanza resueltamente hacia tus metas personales. Esto es particularmente importante en este ciclo de planetas retrógrados en que no debes involucrarte sentimentalmente en cuestiones problemáticas que te afecten vinculadas emocionalmente con gentes que no saben realmente lo que quieren.