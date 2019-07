Acuario – Jueves 4 de julio de 2019: una propuesta que debes considerar

Estás en un ciclo ideal para hacer todo aquello que requiere creatividad. Sin embargo, no dejes que un sentimiento de optimismo falso te impulse a cometer acciones inmaduras particularmente en lo que el amor se refiere empezando a prometer cosas y más cosas que luego no podrás cumplir. Hay una cuadratura con Marte -90 grados de diferencia con tu regente Urano-, y este aspecto tiende a causar mal humor, así que aléjate de situaciones incómodas.

Amor Con el hermoso sextil de Venus, planeta del amor, a 60 grados de tu regente Urano, directo, las circunstancias en tu entorno están girando de forma positiva hacia ti, acuariano. No te apresures a dar el “sí” a una persona con la cual no hay relaciones establecidas previamente ni la conoces lo suficiente, guiarte por una emoción del momento puede causarte problemas futuros.

Salud Tu salud está bien auspiciada, pero también existe una tendencia a los excesos, comer demasiado por ejemplo, y esto podría causar aumento de peso. Recuerda que no es tanto lo que comes sino la calidad de los alimentos que consumes.



Dinero y fortuna

Empieza a recortar gastos superfluos ya que ese exceso te causará problemas futuros. No te lamentes por los errores que has cometido con tu dinero en tiempos pasados, no tiene caso lamentarse, simplemente tómalos como experiencia para no repetirlos.