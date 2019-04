Acuario – Jueves 4 de abril de 2019: suceden situaciones inexplicables

Amor No hagas nada de manera irresponsable ni te guíes por un comentario o chisme que podría poner en peligro tu relación amorosa actual. No es conveniente tomar acciones drásticas, romper ni terminar nada sino valorarlo todo serenamente. Afortunadamente las cosas van bien en ese sentido.

Salud

No hay nada que pueda afectarte tu salud si no lo dejas entrar. Recuerda que nosotros no tenemos poder sobre lo que ocurra fuera de nosotros, pero sí podemos modificar la manera en que los mismos nos afecten directamente.