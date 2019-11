Acuario – Jueves 28 de noviembre de 2019: una idea que no debes desestimar

Urano está en trino con Júpiter y trino con Venus, aspectos formidables que eran lo mejor que podía pasarte en estos momentos. Es imperativo que mantengas un tono positivo y creativo en todo lo que hagas aunque las cosas no estén saliendo de la manera que deseas ya que ahora lo más importante es tu entusiasmo y determinación.

Surgen múltiples alternativas en tu vida económica y por eso debes estar muy claro para no lanzarte por resoluciones apresuradas o improvisadas, acuariano.

Una vez que hayas tomado una decisión debes seguirla y no desviarte, para no comenzar a saltar de un lado a otro. Estas últimas semanas del año traerán para ti la posibilidad de iniciar una nueva vida en todo al comenzar el 2020.

Si estás atravesando un momento económico difícil no te lances a lo primero que aparezca, espera un poco y habrá mejores opciones dentro de muy pocos días.

Dinero y fortuna Si vas a comprar algo importante que requiere una inversión mayor o firmas legales deberás ser muy cuidadoso y leer escrupulosamente todas las garantías, la letra pequeña del contrato y no proceder hasta tenerlo todo claro pues aunque estás bajo buenas ondas astrales tu regente Urano sigue retrógrado. Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este jueves: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sentido del humor, la forma inteligente y ágil con que abordarás una situación inesperada. Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Acuario: actuar de forma precipitada, alocada, dejando cosas pendientes sin resolver oportunamente. ¿Qué debo evitar?: dejarte llevar por el apasionamiento de personas negativas y exageradas.

Frase del día: la ignorancia que más daño causa no es la falta de conocimientos, sino negarse a adquirirlos.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire.

La relación más tensa: puede surgir con un nativo de Tauro donde se encuentra transitando tu regente Urano, retrógrado.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo Sagitario o Leo.

Si estás soltero o soltera: cuando el corazón llame no cierres tu vida al amor pues en estos próximos días te llegará lo que has anhelado tanto.