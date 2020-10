Acuario - Jueves 22 de octubre del 2020: probablemente te exijan demasiado, pero sorprenderás a propios y extraños

El ser curioso jamás ha matado a nadie, pero si lo puedes evitar es mejor. Esa es la energía de Mercurio que indica que su etapa retrógrada te advierta que no siempre estar atento a todo te dará ventaja sobre quienes son tu competencia. Así mejor la calma viene y dejas que las cosas fluyan como el aire que te protege.

TRABAJO

Concéntrate en ser una persona mucho más precisa, lo has hecho bien hasta ahora y a pesar de que no recibas halagos constantes, Capricornio te daría la sabiduría necesaria para que evites apegarte a situaciones que no te sirven.