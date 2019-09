Acuario – Jueves 19 de septiembre de 2019: todo lo que sueñes lo podrás realizar

Tranquilo, acuariano. Aunque las cosas no estén del todo bien, tampoco están mal y podrás salir de un problema personal en tu empleo sin complicarte la vida. Sin embargo, estarás algo preocupado por el dinero esperado que aún no te llega a tus manos o por esa solución o respuesta legal que tarda tanto.

No te impacientes pues a partir del próximo ciclo zodiacal que comenzará en unos días se aprecian varios aspectos muy significativos de tu regente Urano con la Luna, y entonces comprenderás que ha sido mejor esperar, que actuar y así no tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha en un mal momento.