Acuario – Jueves 16 de julio de 2020: vivirás experiencias íntimas transformadoras

Amor Hoy más que nunca aplica el lema de tu signo: “vive y deja vivir”. Los movimientos astrales alrededor de tu signo del elemento aire, te inspiran, acuariano. Evita pleitos con tu pareja y no te pongas a discutir por cuestiones intrascendentes porque debido a un aspecto planetario algo confuso en este jueves, cualquier argumento, por pequeño que sea, puede causar problemas. Salud La influencia cósmica de este jueves exige que seas cuidadoso con todo lo que hagas, Acuario. Debes ser muy cuidadoso pues existe una tendencia en tu horóscopo a los accidentes por descuido. Si sales apresuradamente de tu casa revisa primero los fogones, hornillas, llaves de agua y la electricidad. Trabajo La energía planetaria de hoy jueves en tu signo hace que las personas a tu alrededor estén más tensas que de costumbre y salten por cualquier cosa que les digas. Debes usar tu tacto social y manejar las situaciones de una manera elegante para que no te cause tensiones que se pueden evitar con una palabra bien dicha.



Dinero y fortuna

Cuando algo sale mal no tiene ningún sentido ponerse a quejarnos, maldecir, enfurecerse. No te desanimes pues las inconveniencias económicas si uno se lamenta y maldice se complican. Nada ganamos con quejarnos y si aún no cuentas con dinero suficiente para enfrentar tus gastos muy pronto recibirás sorpresas ¡muy gratas!



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la experiencia que extraes de un error del pasado que tomas como lección de hoy.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Acuario: repetir algo que no te conviene y de lo cual guardas una experiencia no muy agradable.

¿Qué debo evitar?: arriesgar tu paz interior por estar repitiendo errores cometidos en el pasado.