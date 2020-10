Acuario - Jueves 15 de octubre del 2020: respiras nuevamente aire puro, saliendo de la rutina

De pronto te sientes saturado por lo que viene en el día a día. Eso es lo que probablemente te esté sucediendo en los últimos días, recientemente el cambio de los signos, hará que comprendas que no todo es rutinario ni disciplinado, también tienes que ser más amable contigo y obtener un buen descanso.

Te concentrarás mucho mejor después de que Mercurio ejerza su paso ante tus emociones, es decir que tomas la mejor de las perspectivas ante la adversidad inminente. Al menos son probabilidades las que están a tu alrededor, hazle caso a tu instinto y no dejes pasar desapercibido nada que te llene de insatisfacción.

En este momento es mejor estar alejado de todo aquel que pretenda engañarte, si ya conoces a esa persona, sabrás que no cambiará.

En algunas ocasiones te sientes como si no valieras para nadie, por más que tratas de llamar la atención se sugiere que dejes que todo fluya como es debido antes de que te lleves un revés inesperado.

Solo son advertencias que no por ello será malo, recuerda que todo depende de tu libre albedrío y tú eres responsable por lo que decides.

DINERO Y FORTUNA Obedecerás a tu instinto en cuanto a dejar pendiente un asunto que te esté generando un gasto que no es necesario.

No es lo mismo estar quieto a no moverse. Así es que, si por una razón tienes que estar ecuánime, recuerda que la fortuna siempre estará esperándote hasta que te sientas en mejores bríos.



TRABAJO

Probablemente Mercurio haga de las suyas con su energía retrógrada en el trabajo, de pronto no has sabido como compensar lo que otro dejó hecho un lío y te querrán achacar algunas cosas que no son precisamente tu culpa. Si respiras con calma estarás mucho más aliviado de cargas que son innecesarias.