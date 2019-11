Acuario – Jueves 14 de noviembre de 2019: te sientes inspirado a comenzar algo nuevo

La sinceridad mueve montañas, pero sobre todo te hace sentir bien contigo mismo. Has amanecido algo inquieto, un poco preocupado tal vez por esas cuestiones pendientes que quedaron sin resolver.

No te impacientes, cada cosa en su oportunidad, y aquellas circunstancias de su momento no tienen por qué seguir gravitando en tu presente y mucho menos ahora que estás encaminándote en una nueva dirección ya que has aprendido la lección, acuariano.