Acuario - Martes 15 de diciembre del 2020: indispensable que tengas a la mano todo tu conocimiento, el éxito es tuyo ahora

Pronóstico del día : el resto del día sería fundamental replantearte algunas ideas que no son ni tan claras ni tan prósperas como pensaste al despertar. Por ello es como la conjunción entre el Sol y Mercurio, se verían como buenos regentes haciendo que todo cambie de manera repentina para tu bienestar.



AMOR

Puro amor habría para ti hoy, seguramente no sentirías la oportunidad de cambiar y hacer que todo se pusiera en su lugar. Pero ahora no habría de otra para que así dejaras que las cosas se sintieran en buena energía sobre todo cuando de una pareja se trata. Proponte ser una persona que no se sienta en maltrato alguno, tienes la fortaleza de Capricornio para que todo se vuelva en bondad.